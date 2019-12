Sabrina Salerno, il tempo si è fermato: è bellissima sui social

Cinquantuno anni e bellissima come agli esordi: Sabrina Salerno è splendente sul suo profilo Instagram.

La showgirl ha infatti pubblicato sul social network uno selfie che la ritrae in ascensore, con il suo mitico décolleté in primo piano, mentre sorride con il suo fascino luminoso. A corredo dello scatto, la didascalia cita l’attore partenopeo Totò. “ L’ignoranza è una patologia che colpisce molte persone - scrive l’attrice - I sintomi sono: la cattiveria, la presunzione, l’invidia e la cattiva educazione. Cit. Totò. Ringrazio Dio che alcune persone siano uscite dalla mia vita” .

Ma come fa Sabrina Salerno a essere sempre così incredibilmente affascinante? Una delle ragioni è che, accanto agli impegni di lavoro, si prende cura di se stessa attraverso l’attività fisica. Uno degli esercizi quotidiani dell’artista consiste nella pratica della pole dance - sempre più utilizzata dalla star e dalla gente comune per tenersi in forma.

In un aggiornamento di Instagram, Salerno mostra come riesca a fare una difficilissima posizione con il palo. “ Questa posizione si chiama pdpeterpanseat - scrive sul social network - magari a voi sembra facile… ma vi giuro che mi sarei messa a piangere. Dura la vita dei principianti, soprattutto quando si mettono in testa di fare una delle discipline più toste in assoluto! ”.

Intanto, su Instagram, Salerno racconta in scatti ai fan la sua quotidianità, a partire dalle località che visita per i suoi spettacoli in teatro. E spesso accompagna le immagini con didascalie piene di citazioni colte, a testimoniare la sua bellezza interiore oltre che esteriore.

Sabrina Salerno è stata un’icona degli anni ’80. La sua canzone “Boys” è il cardine centrale delle tantissime feste retrò che cercano di ricreare l’atmosfera allegra e spensierata di quel decennio. Salerno partecipò ad alcune edizioni del Festivalbar e anche al Festival di Sanremo, nel 1991, con “Siamo donne” in duetto con Jo Squillo.

Nell’immaginario collettivo restano però molto importanti i suoi film, a partire dal suo esordio cinematografico con “Grandi magazzini” nel 1986, in cui interpretava una taccheggiatrice particolarmente sexy che, vestita di un solo impermeabile, depredava il reparto abbigliamento femminile in un grande centro commerciale.

Molto importante per la carriera di Salerno è stato anche “Fratelli d’Italia” del 1989, in cui interpretava la moglie insoddisfatta di un imprenditore, che si lasciava sedurre da un playboy interpretato da Jerry Calà. In tutto è stata nel cast di dieci film, l’ultimo dei quali è del 2019 e si intitola “Modalità aereo”: nella pellicola, diretta da Fausto Brizzi, la showgirl porta in scena se stessa.

