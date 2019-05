"La Sai L'Ultima?" riparte con Ezio Greggio e la fidanzata Romina

Ezio Greggio sarà il grande cerimoniere della nuova edizione di uno dei format più amati di Mediaset: “La Sai L'Ultima?”. Lo show con i concorrenti che si sfidano a colpi di barzellette, mancava da 11 anni e ora torna con qualche novità. “Tra i motivi per cui ho accettato questa proposta, - ha raccontato Ezio Greggio a Tv Sorrisi e Canzoni- c'è la libertà che ho avuto di portare dei cambiamenti alla struttura del programma. Tanto per fare un esempio, grazie ai social la ricerca dei barzellettieri diventa molto più interessante. E poi faremo degli omaggi agli storici raccontatori di barzellette come Gino Bramieri”.

Nel programma ci saranno tre squadre capitanate da. Nel cast anche la storica comica, come già anticipato da TvBlog . Il pubblico voterà sotto l'occhio attento del “notaio” Nino Formicola, che ha vinto anche l'Isola dei Famosi nel 2018. Accanto ad Ezio Greggio ci sarà anche la fidanzata 26enne, ex aspirante Miss Italia, ex corteggiatrice di “Uomini e donne” ed ex ballerina di “Colorado”.Ezio Greggio infine si sbilancia e svela, chi secondo lui, è il più grande raccontatore di barzellette. “E' stato Walter Chiari. Una volta eravamo a fare degli spettacoli in Sicilia, - ha rivelato - e lui prima ancora di entrare in scena, mentre andavamo a teatro, mi inondava con le sue barzellette. Poi facevamo lo spettacolo e dopo andavamo a cena: anche lì non smetteva di raccontarne a mitraglietta”.