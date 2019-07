Sailor Moon sarà "Eternal": ecco quando uscirà al cinema

Ci sono grandi novità per tutti gli appassionati italiani di anime e manga. Ebbene sì, il cartone animato Sailor Moon diventerà un film dal titolo Eternal e uscirà nelle sale cinematografiche nel 2020.

Una notizia, quest'ultima, che manderà letteralmente in visibilio i fedeli sostenitori di quello che possiamo definire un pop cult dell'animazione giapponese. Era il 21 febbraio 1995, ore 16, quando Canale 5 lanciava nel suo palinsesto televisivo la prima puntata delle 5 serie di Sailor Moon. Forse, al momento del lancio del cartone animato nel Bel Paese, in pochi erano pronti a scommettere che avrebbe riscosso successo in Italia, ma di lì a poco i negozi di giocattoli furono letteralmente invasi dalla "guerriera che veste alla marinara".

A più di 20 anni dall'uscita del cartone animato, e alludiamo alla versione "anime" del "manga" di Naoko Takeuchi, Sailor Moon diventerà Eternal.

Sailor Moon si dà al cinema

La combattente che veste alla marinara diventerà un film dal titolo Eternal, o meglio Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie, verrà lanciato al cinema nel 2020 e sarà diviso in due parti. E le indiscrezioni sul nuovo progetto non finiscono qui.

Perché, infatti, il film "avrà la sua extended version su grande schermo come mitologia vuole". A darne annuncio è stata la Toei Animation, in occasione dell'Usagi Birthday Party 2019 (il compleanno di Usagi Tsukino/Sailor Moon), lanciando una presentazione delle protagoniste in quelli che potremmo definire i titoli di testa o coda del film in arrivo.

