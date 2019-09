Salma Hayek festeggia 53 anni da sexy bellezza latina

Salma Hayek festeggia 53 anni postando su Instagram una sua foto in bikini super sexy con curve hot per dimostrare non solo di essere in perfetta forma nonostante l’avanzare dell’età, ma anche che, come ama dire spesso, " le donne vere hanno le curve ". In tanti nei commenti la ringraziano per essere sempre stata sexy e formosa, una vera chica latina anche per via delle sue calienti origini messicane.

Salma Hayek, a leggere i tantissimi commenti dei follower che le hanno scritto su Instagram per farle gli auguri, ha avuto il merito di essersi sempre proposta come un modello di bellezza lontano anni luce da quello anoressico imposto sia dalla moda, nonostante sia la moglie di uno dei più potenti boss del fashion system mondiale, François-Henri Pinault, che del cinema dove è raro trovare donne curvy di successo come lei, musa di Quentin Tarantino e altri registi di successo.