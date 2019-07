Salmo demolisce la trap: "Adesso canta pure l’eroina"

Salmo, all’anagrafe Maurizio Pisciottu, è uno che non le manda a dire con le sue canzoni. Non è da meno sui social, dove il rapper sardo prende posizioni spesso scomode. Proprio nelle ultime ore, in una serie di stories postate su Instagram, Salmo se l’è presa con uno dei fenomeni più recenti della trap: l’apologia dell’eroina.

“ I video dove vi fate le botte e vi fate di eroina – dice il rapper – anche no, per favore. Essere schiavi di una sostanza non fa di voi dei fighi, ma degli sfigati. Io non voglio dire a nessuno cosa fare, ma almeno fatevi gli affari vostri e non fate vedere certe cose ai ragazzini. Perché magari siete capaci a settare dei trend ”.

Le stories di Salmo destinate agli FSK Satellite?

Il messaggio di Salmo, che già in passato ha definito la trap “come la birra diluita con l’acqua: è per chi vuole vincere facile, infatti la fanno i figli di papà”, sembra essere rivolto agli FSK Satellite, il gruppo più chiacchierato del momento formato da Taxi B, Sapobully e Chiello FSK, insieme al producer powv_fsk.

Il trio lucano, visto da molti come degni eredi della Dark Polo Gang, ha annunciato per il 12 luglio l’uscita del loro primo album, intitolato FSK Trapshit, con un discusso video, nel quale si vedono una sostanza che ribolle (chiaro riferimento all’eroina), strisce di cocaina e pistole.

Taxi B, 19enne trapper degli FSK dalla faccia tatuata noto nella scena anche come TAXMANIA, ha già fatto discutere per il suo singolo Paste Pazze, capace di superare le 300mila visualizzazioni ad un solo mese dal suo lancio. Il trailer di FSK Trapshit, girato dal regista Enrico Rassu, fotografa una realtà controversa e preoccupante: l’eroina ha ripreso piede tra i giovanissimi e Firenze è la città nella quale si muore di più per overdose.