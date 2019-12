La d'Urso zittisce Vessicchio in diretta: "Salutame a soreta, chiudete tutto"

Scontro acceso tra Barbara d'Urso e Sergio Vessicchio durante l'ultima puntata della stagione di Live – Non è la d'Urso, con la conduttrice che è salita in cattedra per far valere le sue ragioni, ricevendo la standing ovation del pubblico, sia da casa che sui social.

Il giornalista, radiato dall'albo dopo alcune sue affermazioni ritenute sessiste e violente nei confronti delle donne, è stato ospite della conduttrice durante il match incentrato sulle discriminazioni nei confronti delle donne. Sergio Vessicchio è salito agli onori delle cronache per una telecronaca ritenuta offensiva nei confronti delle donne. " È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro ed è una barzelletta della federazione una cosa del genere, impresentabile per un campo di calcio" , disse Vessicchio durante una trasmissione in una rete regionale. Scoppiò un caso nazionale sulle parole del cronista, che recentemente è stato sottoposto a procedimento disciplinare da parte dell'ordine dei giornalisti, che ha deciso per la sua radiazione.

Il caso di Vessicchio è stato portato, quindi, a Live – Non è la d'Urso per un confronto tra il cronista e gli opinionisti del match sul sessismo. I toni si sono subito infiammati, soprattutto per il carattere fumantino del cronista campano. Il bersaglio principale di Vessicchio, in collegamento e non presente in studio, è stata la conduttrice. Per portare avanti la sua difesa, infatti, il cronista ha attaccato duramente la padrona di casa, sventolando dei documenti in cui si certificherebbe anche la radiazione della stessa d'Urso dall'albo dei giornalisti.

"Sei anche tu una radiata! Tu sei radiata dall'ordine dei giornalisti, Barbara, ho i documenti che tu sei radiata, e hai vinto anche una causa contro Iacopino" , esordisce Vessicchio prima di soccombere sotto le parole di Barbara d'Urso, che fa chiarezza sulla sua posizione. " Attenzione! Silenzio e rispetta la padrona di casa, quindi ora mi ascolti! ”, ribatte la conduttrice evidentemente alterata. " Primo, io avevo il tesserino da giornalista che è stato riconsegnato vari anni fa perché facevo della pubblicità in una trasmissione, quindi con correttezza ho restituito il mio tesserino. Non sono stata radiata! ", ha spiegato la d'Urso, nonostante le insistenze di Vessicchio. A supporto delle parole di Barbara d'Urso, Enzo Iacopino ha successivamente pubblicato un post su Facebook nel quale ha confermato la versione della conduttrice perché " al contrario del suo raffinato ospite non è mai stata sotto procedimento disciplinare, perché si era dimessa dall'ordine. "

Lo scontro si è tenuto costantemente su toni molto accesi, con la conduttrice che ha dato il suo pieno supporto alla decisione dell'ordine dei giornalisti di radiare Sergio Vessicchio, che ha dichiarato di aver fatto esposto contro il provvedimento disciplinare, invocando la libertà di pensiero e di parola. " Offendere le donne non è un'idea e hanno fatto benissimo a radiarti dall'albo dei giornalisti ", ha detto Barbara d'Urso prima che Vessicchio si scontrasse anche con gli opinionisti in studio. Durante il suo intervento, il giornalista ha avuto parole poco gentili anche per Giampiero Mughini e Alba Parietti, protagonisti poco prima di un face to face dai toni vibranti, ma anche per Alessandra Mussolini. I toni si sono surriscaldati al punto tale da costringere la d'Urso in un primo momento a minacciare di chiudere i microfoni a tutto lo studio per cercare di placare gli animi. All'ennesima scivolata di Sergio Vessicchio, che ha più volte utilizzato il termine " marchetta " riferendosi ad Alba Parietti, la d'Urso ha deciso di interrompere il collegamento. " Sapete che c'è? Vessicchio, m'hai stufato ", ha affermato la conduttrice irrompendo nella discussione per porre un freno al cronista. A quel punto, Sergio Vessicchio ha rincarato la dose contro la conduttrice: " Perché ti dico la verità in faccia, perché a me non mi sopporti. Fai una televisione becera, una vergogna, questa è la verità. Fai una televisione che non si usa più. Con me non la spunti Barbara, con me vai KO, mi devi chiudere il microfono, perché io ti faccio nera. "