Salvataggio ad alta quota. Il racconto social di Massimiliano Ossini

È uno dei conduttori Rai più giovani e amato dai telespettatori. Massimiliano Ossini da tempo è ormai una presenza fissa nei programmi della tv di Stato. È sempre in prima linea, sempre pronto a mettersi in gioco e con lo spirito da reporter. Attivissimo sui social, tanto da interagire molto spesso con i suoi fan, recentemente Massimiliano Osssini ha postato sul profilo instagram un video che ha ripreso, in prima linea, un intervento del Soccorso Alpino.

In un’escursione sul Gran Sasso, Ossini è stato testimone involontario di un incidente in cui è stato coinvolto uno scalatore, in una vetta poco distante dalla sua. Armato di cellulare, ha ripreso la scena raccontando ai suoi follower quello che stava accadendo e, nello stesso istante, ha ripreso l’arrivo del Soccorso Alpino che è venuto in aiuto dell’uomo ferito. Si crede che il malcapitato sia caduto durante la scalata procurandosi delle fratture, ma l’intervento immediata degli Alpini, ha permesso alla vittima di essere portata in salvo a terra per le cure dovute. Massimiliano Ossini, senza dimenticare il suo spirito da report, ha immortalato il salvataggio, ringraziando poi pubblicamente, attraverso i social, gli "angeli del cielo". Il video in poche ore ha fatto il giro del web, e ha ricevuto il plauso dei fan che inneggiano la bravura di Ossini e del Soccorso Alpino. La didascalia che accompagna il video descrive le emozioni che il giornalista e conduttore ha provato durante le riprese.