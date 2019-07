Di Carlo, dal trono al campo di calcio: "Sono un giocatore in cerca di riscatto

“ Salvatore Di Carlo non è un personaggio televisivo ma un calciatore in cerca di riscatto ”, così si definisce il marito dell’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia. Il trentenne è tornato dallo scorso anno a indossare i guantoni del portiere a tempo pieno, lottando con la paura di non farcela e i pregiudizi.

Al giornale La Repubblica, Salvatore Di Carlo ha raccontato di quando all’età di cinque anni ha iniziato a credere di poter fare il calciatore, prima in una squadra a Roccapalumba, paesino d’origine, e poi nella Termitana. Durante un torneo si presentò la grande occasione della sua vita: “ Mi visionarono più volte sia la Juventus che l’Udinese. I friulani, però, dopo un lungo corteggiamento dimostrarono di volermi davvero a ogni costo, con Gerolin e Carnevale che vennero fino a casa mia per convincermi ”.

Da qui iniziò per la carriera del calciatore un periodo magico, per cui forse non era ancora pronto: “ Mi sentivo quasi fuori luogo in quel contesto. Purtroppo ero anche troppo immaturo, irrequieto, e sentivo tanto la mancanza di mia mamma. Non stavo bene, volevo tornare a casa ”.

Fu allora che L’Udinese decise di darlo in prestito a due squadre siciliane, alla Nissa e al Carini, per farlo crescere professionalmente, e invece la sua carriera subì una battuta d’arresto. A causa di una rissa, il portiere si è beccato un anno e mezzo di squalifica. “ Per me la mano fu pesantissima, pur non avendo fatto niente - ha dichiarato Salvatore Di Carlo -. Un anno e mezzo senza calcio in cui passai davvero dalle stelle alle stalle. Dal professionismo sfiorato al baratro. Dalle giornate in cui sentivo squillare il telefono continuamente, al momento in cui non mi cercava più nessuno. Caddi in depressione ”.

Per fortuna questo periodo non durò molto e tornò a giocare a calcio. Quando un giorno, a sua insaputa, un suo compagno di squadra della Sancataldese inviò la candidatura per partecipare a Uomini e Donne, come corteggiatore. Salvatore Di Carlo pensava si trattasse di un periodo limitato, e invece lì ha trovato l’amore della sua vita, Teresa. Dopo Uomini e Donne la coppia ha partecipato anche a Temptation Island, rafforzando ulteriormente la loro unione, fino ad arrivare al matrimonio.