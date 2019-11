Sam Hunt arrestato per guida in stato di ebbrezza

Sam Hunt, noto cantautore statunitense, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo essere risultato positivo al test per sostante alcoliche e stupefacenti e aver guidato in modo pericoloso, sbandando di continuo.

L'arresto è avvenuto dopo che il cantante ha intrapreso una strada contromano a Nashvill, in Tennessee. Come viene riportato da Just Jared, uno dei poliziotti che hanno preso parte all'arresto ha dichiarato che Sam Hunt: "Puzzava di alcool, e aveva occhi iniettati di sangue. Inoltre teneva due birre al suo fianco" . Sam Hunt avrebbe dunque ammesso con la polizia di aver bevuto da poco, spiegando così l'alto tasso alcolico presente nel suo sangue.

La situazione sarebbe inoltre peggiorata quando, secondo News Channel 5, il cantante - che aveva problemi a trovare la propria patente e il libretto di circolazione - ha tentato di risolvere la questione offrendo il proprio passaporto e una carta di credito, dando così l'impressione di voler corrompere i poliziotti che lo avevano fermato.

L'uomo sarebbe stato quindi condotto alla Metro-Davidson County Detention Facility, dove ha passato la notte, prima di pagare una cauzione di 2.500 dollari e uscire la mattina successiva. Sam Hunt ha, poi, subito colto l'occasione di chiedere scusa per le sue azioni sconsiderate, affidando al suo profilo Twitter il compito di scusarsi.

Meno di dodici ore fa, infatti, il cantante ha scritto: "Mercoledì notte ho scelto di guidare per tornare a casa dopo aver bevuto allo show di un amico nel centro di Nashville. È stata una decisione egoistica e infelice e chiedo scusa a tutti coloro che involontariamente ho messo a rischio. Non succederà di nuovo". Fortunatamente nessuno è rimasto ferito a seguito della guida ubriaca del cantante.

Wednesday night I decided to drive myself home after drinking at a friend’s show in downtown Nashville. It was a poor and selfish decision and I apologize to everyone who was unknowingly put at risk and let down by it. It won’t happen again. — Sam Hunt (@SamHuntMusic) 22 novembre 2019

Sam Hunt, cantante di trentaquattro anni originario di Cedertown, in Georgia, qualche anno fa ha conosciuto un'immensa fama grazie al suo singolo Take Your Time, che è rimasto nelle classifiche di tutto il mondo per moltissime settimane. Lo scorso 10 Ottobre è uscito il suo nuovo brano, dal titolo Kinfolks, che ha oltre un milione e cinquecentomila visualizzazioni sul canale youtube ufficiale del cantante.

