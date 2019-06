Samanta Togni: "Ho avuto problemi alimentari"

Conosciuta da tutti come una delle maestre di ballo di Ballando con le stelle, Samanta Togni è una delle professioniste più stimate dello show di Rai 1, ma pochi conoscono gli aspetti più privati – e meno piacevoli – della sua vita.

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Samanta Togni ha ripercorso uno dei momenti più tristi della sua esistenza: quando si ammalò di anoressia. “ Io ho avuto problemi alimentari, che sono molto comuni nel mio mondo, perché abbiamo degli ideali di perfezione, di magrezza, eccessivi – ha raccontato lei ai microfoni di Rai 1 - . Non ti mettevano sulla bilancia ma ti squadravano. Le mie forme erano sempre troppe, quindi cercavo di dimagrire ”. La ballerina, però, ha ammesso che i disturbi alimentari iniziarono quando i suoi genitori attraversarono un momento familiare delicato: “ A volte, quando ci sono questi problemi, ci sono delle richieste di attenzioni e la mia richiesta veniva da un momento familiare tra i miei genitori non positivo ”. La Togni, poi, ha recuperato il rapporto con il cibo e la vita grazie alla famiglia e, in primis, al figlio Edoardo.