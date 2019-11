Samantha De Grenet rivela i suoi ritocchini: "Non mi sono stravolta"

Lo scorso giovedì, in data 28 novembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Vieni da me, il talk-show condotto da Caterina Balivo, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Samantha De Grenet (nata a Roma e classe 1970, ndr). Conduttrice televisiva, showgirl e modella italiana, la De Grenet è diventata negli anni un personaggio molto amato, soprattutto per il ruolo coperto nel piccolo schermo, come opinionista fissa a Mattino 5 e La vita in diretta. E nel suo ultimo intervento televisivo, Samantha ha concesso un'intervista, in cui si è raccontata a ruota libera su diversi temi.

A Vieni da me sono state mandate in onda dalla regia delle esclusive immagini, che hanno ripercorso i momenti salienti della vita di Samantha, costellata da molti successi in campo professionale. Non tutti sanno che Samantha ha in passato recitato al fianco di Jerry Calà, un'esperienza della quale la stessa però non si sente pienamente soddisfatta. "No, se non ho fatto l'attrice, ci sarà un motivo!", ha esclamato in studio l'ospite, rivolgendosi alla conduttrice, che poco prima che le aveva chiesto se volesse rivedersi nelle vesti di attrice. Restando in tema recitazione, Samantha è poi passata a parlare dell'amore nutrito in passato per l'attore Leonardo Pieraccioni. Ai tempi della relazione avuta con l'attuale compagno di Laura Torrisi, Samantha decise di rifiutare molte proposte di lavoro ricevute per il ruolo di attrice, al fine di non scatenare le malelingue circa la veridicità del suo sentimento provato per Pieraccioni. “Nel momento in cui mi sono fidanzata con Leonardo, non volevo dare un’arma ai malpensanti”, ha spiegato la De Grenet, per poi ammettere che oggi accetterebbe tutte le proposte rifiutate in passato. Il motivo della rottura con Pieraccioni? La De Grenet confida: "Erano tempi non giusti".

"Faresti un altro figlio?", incalza ancora una volta l'ospite, la conduttrice Caterina Balivo. “Se avessi un’altra età sì”, ribatte Samantha, la quale allo stato attuale è felicemente sposata con l'imprenditore Luca Barbato, da cui ha avuto il figlio Brando. Discutendo sul tema "bellezza", Samantha De Grenet non ha nascosto di essersi concessa alcuni ritocchini per apparire più bella, senza però stravolgere del tutto il suo aspetto. "Ritocchini? Qualche punturina me la sono fatta anch’io, ma non mi sono stravolta", ha dichiarato nell'intervista concessa a Vieni da me l'ex naufraga, che nel 2017 prendeva parte al noto reality-show de L'isola dei famosi, dov'è diventata l'acerrima nemica di Raz Degan. All'età di 48 anni, Samantha De Grenet ha deciso di farsi asportare il neo avuto sulla fronte sin dalla nascita.

