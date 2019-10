Samantha Markle attacca ancora la sorellastra Meghan: "Viaggi su jet privati di cosa ti lamenti?"

Samantha Markle ha etichettato la sua sorellastra Meghan Marrkle come un’ipocrita, dopo che la duchessa si è lamentata del fatto che raramente le chiedono se sta bene e della troppa attenzione nei confronti della sua persona da parte dei media. Samantha ha “colpito” Meghan, come ha già fatto spesso in passato, dopo aver visto il documentario.

Samantha ha dichiarato di non poter credere che la sua sorellastra ha avuto tanto audacia di poter esternare una cosa del genere, visto che negli ultimi anni non si è mai interessata alla salute del padre Thomas Markle. “ Ho pensato, accidenti, lei non ha mai chiesto come stava papà che ha avuto due attacchi di cuore ”, ha raccontato ad Inside Edition.

Ha poi continuato dicendo: “ Penso che lei sapesse esattamente cosa stava facendo e ha ottenuto quello che voleva dalla stampa. Credo sia davvero ridicolo che qualcuno che è scortato in tutto il mondo da una sicurezza che costa milioni di dollari che viaggia su jet privati possa mai lamentarsi su qualcosa ”.

Samantha non parla con Meghan da oltre un decennio ed è stata una delle persone più critiche sul matrimonio di Harry e Meghan del 2018 e l'ha ripetutamente condannata per aver tagliato i legami con il padre.