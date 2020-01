Samantha Markle: “Mia sorella Meghan ha fatto più danni di un tornado nella Royal Family”

Dopo l’intervista in cui Thomas Markle Sr. asfaltava sua figlia Meghan, accusandola di essere solo una arrampicatrice sociale e di aver reso "cheap la monarchia con il suo comportamento vergognoso", a dar manforte a suo padre è adesso Samantha, la sorellastra della Duchessa del Sussex che già in passato non aveva avuto parole tenere per lei e adesso, dopo la Meghexit, meno che mai. I rapporti tra le due donne sono praticamente inesistenti da quando Meghan si è fidanzata e poi sposata con il Principe Harry, tagliando fuori dalla sua vita l’intera famiglia, ad eccezione della madre Doria Ragland, la sola a partecipare al suo matrimonio reale e conoscere il nipotino Archie Harrison.

In un editoriale scritto da lei stessa in esclusiva per il Sun, Samantha Markle ha voluto dire la sua sia sulla Meghexit che su quello che ritiene sarà il futuro di Meghan che, a suo dire, è sempre stata più una diva che una reale, anzi, nei panni di reale non si è mai calata, ambendo sempre ad essere una star. Per Samantha Markle, il fatto di restare nell’angolo col principe cadetto, costantemente messa in ombra da Kate e William, non era qualcosa che Meghan poteva sopportare, " dato che sin da bambina ha sempre voluto attirare tutte le attenzioni su di sé ".

" Mia sorella – ha scritto Samantha – ha fatto più danni di un tornado nella Famiglia reale, l’ha fatta a pezzi, convincendo Harry a seguirla lontano da Londra dove può vivere finalmente quella vita da star che ha sempre sognato, senza doveri reali ma solo impegnata ad accrescere ogni giorno di più la sua fama e la sua ricchezza" . Quanto ai taboid che l’avrebbero perseguitata rendendole la vita un vero inferno, Samantha Markle ribatte che la sorella sapeva benissimo a cosa andava incontro sposando un membro così famoso e prestigioso della Royal Family e che adesso di certo non si lamenta delle attenzioni dei paparazzi in Canada, anzi.

" È solo che vuole essere lei padrona dell'immagine di sé da dare alla stampa. Il confronto costante con l’impeccabile Kate Middleton le è pesato molto. Per Meghan essere la stella più brillante del firmamento è tutto e ora può esserlo. È al picco della sua celebrità mondiale e ora sta solo pensando a come monetizzarla ", scrive Samantha Markle aggiungendo: " Per correttezza avrebbe dovuto chiedersi sin dall’inizio se era disposta a comportarsi davvero in conformità alle aspettative della Royal Family, invece ha scelto di abbindolare tutti, resistendo finché ha potuto per poi mettere in atto la sua Meghexit ".

Inoltre, " la decisione del principe Harry e Meghan di abbandonare i loro doveri da reali così presto dopo il loro matrimonio da favola ha scosso sin nelle fondamenta la monarchia inglese ", ha scritto Samantha Markle, dicendo di essersi preoccupata per aver visto " quell'istituzione storica rischiare il collasso per colpa di Meghan… La Regina, a 93 anni, non avrebbe dovuto affrontare lo stress di vedere la sua famiglia fatta a pezzi ".

Quanto al futuro di Harry e Meghan non ha dubbi sul loro sogno di diventare due star di prima grandezza. “ Meghan è tornata nel suo ambiente naturale, quello dello showbiz, più famosa e potente che mai. Essere una reale sottomessa alla Regina non ha mai fatto parte dei suoi piani e forse Harry cercava solo una scusa per scappare via dalla sua vita da principe cadetto, eterno secondo rispetto al Principe William. Entrambi – ha scritto la Markle - detestano essere messi in ombra ”.

E ancora: " Finora nulla delle loro azioni suggerisce che desiderano veramente una vita privata lontana dalle luci della ribalta. Si sono esibiti sul tappeto rosso, hanno cercato di fare affari con la Disney e già al loro matrimonio hanno fatto sfoggio degli amici importanti che vantano nel modo della tv e dello spettacolo, come i Clooney. Il loro obiettivo è fama e successo, vogliono essere delle star ”.

Infine, Samantha Markle, anche se ammette di essere affezionata a Meghan, scrive di non poterle perdonare il trattamento da lei riservato al loro padre, Thomas Markle Senior. " Ho amato mia sorella, ma non mi piace la persona che è diventata" , ha detto la 55enne accusando la sorellastra di aver lavorato di fino con il suo team di PR per screditare il padre agli occhi del mondo, dopo che lui aveva mostrato ad un tabloid una lettera scrittagli dalla Duchessa del Sussex.

" Le faccio i complimenti – ha concluso sarcastica – p er l’umiliante trattamento riservato al nostro incredibile papà da suo team di PR che l’ha aiutata ad accreditare come vera solo la sua versione dei fatti…Ha visto i media insultare e torturare nostro padre, senza mai balzare una sola volta in sua difesa, come farebbe un essere umano con un cuore ".

