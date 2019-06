Samuel dei Subsonica operato al cuore disubbidisce ai dottori e i social lo attaccano

Poco prima di salire sul palco, inaugurando il nuovo tour estivo dei Subsonica, il loro frontman Samuel Romano, nonchè giudice di “X Factor”, ha svelato su Instagram di essere stato da poco operato al cuore.

Nella lunga didascalia a corredo dell’immagine in bianco e nero, che lo vede sorridente davanti all’obiettivo, con occhiali da sole e panama in testa, scrive: “ Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore. È andato tutto bene, quindi non allarmatevi inutilmente. In effetti non ve l’ho detto proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono cagato sotto, comunque ”.

“ I medici sono stati stupendi e mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui). E quindi eccoci qui, si riparte per un nuovo viaggio insieme. L’ennesimo tour Subsonico ”, ha scritto il cantante 47enne annunciando l’inizio del tour dei Subsonica dalla città di Verona e quindi la sua disubbidienza di fatto all’ordine di stare a riposo impostogli dai cardiologi che lo hanno operato.

“ Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma – ha sottolineato a tal proposito il frontman della band torinese - dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi. Sarà un’estate fantastica! ”.

Samuel nel suo messaggio su Instagram ha tenuto a precisare che si è trattato di “ un piccolo intervento ” e ha invitato i suoi fan a non preoccuparsi, anche se qualcuno sui social ha considerato “ un vero azzardo “ questa sua scelta.

“ Con il cuore non si scherza caro Samuel. Prima la salute e poi i soldi! ”, si legge sui social dove i fan si preoccupano per lui, dato anche il gran caldo di questi giorni e tutta la forza e l'energia che richiede l'esibirsi in un concerto dal vivo, “ già spossante per un uomo in buona salute, figuriamoci per un cardiopatico ”. E non sono pochi quelli che lo accusano di dare, proprio lui che sarà giudice di “X Factor”, un pessimo esempio ai giovani, con questo rischioso comportamento che " lede anche l'autorità dei medici che lui definisce poveri "ingenui" solo perchè speravano che avrebbe osservato il giusto riposo dopo un simile intervento... ma si può? Per il suo bene, dato che è uno dei mie cantanti preferiti, spero davvero che si sia già ripreso e che il suo intervento sia stato una sciocchezza, come dice lui ".