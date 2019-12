Sandy Heribert, ecco chi è la sexy conduttrice del Pallone d'Oro 2019

Lionel Messi ha vinto il suo sesto pallone d'Oro e la premiazione è avvenuta a Parigi al teatro Chatelet con Sandy Heribert e l'ex attaccante ivoriano Didier Drogba che hanno presentato un evento mondiale organizzato anche quest'anno da France Football e l'Equipe. La simpatia e il modo di fare di Drogba sono stati graditi dal pubblico presente a teatro ma anche la bellezza di Sandy non è passata inosservata.

La giornalista franco-britannica, che ha la madre britannica e il padre franco-belga, ha davvero fatto un'ottima impressione sia per la sua dialettia che per la sua bellezza. Dando un'occhiata alla biografia della donna si evince come si sia laureata in marketing multimediale e di come sia diventata presto giornalista televisiva e conduttrice.

Sandy ha mosso i suoi primi passi su Eurosport e ha poi lavorato e collaborato come freelance per Netflix, France 2, Automoto, Equipe e tanti altri committenti. La conduzione della premiazione del Pallone d'Oro è andata a gonfie vele con Sandy che ha snocciolato il suo ottimo francese madrelingua così come l'inglese apparso impeccabile. La Heribert ha avuto un'ottima spalla in Didier Drogba che nonostante fosse abituato a segnare caterve di gol in campo ha dimostrato di essere molto abile anche davanti alle telecamere.

Drogba e la Heribert si sono anche scattati un selfie con Kylian Mbappé dato che Didier, di vent'anni più anziano rispetto al fuoriclasse francese del Psg, ha voluto saldare un suo vecchio debito con il 21enne: "Dieci anni fa, dopo la partita di Champions League col Barcellona, un bambino si era avvicinato per chiedermi una foto che gli avevo promesso, ma io rifiutai perché ero troppo nervoso a causa delle decisioni arbitrali di quella partita. Ho saputo poi che quel bambino era Mbappé e così ho l’opportunità di saldare il mio debito".

In questa foto di gruppo ci è finita anche Sandy in un'istantanea che rimarrà di certo nella storia. Scorrendo il profilo Instagram di Sandy si evince come sia una donna che ama il su lavoro e che ama condividere con i suoi follower momenti della sua vita quotidiana e lavorativa. Il suo seguito su Instagram sta crescendo in maniera esponenziale soprattutto dopo la sua conduzione della 64edizione del Pallone d'Oro. Il pubblico maschile ha apprezzato i suoi scatti durante la cerimonia di premiazione della Pulce del Barcellona anche se le istantanee più apprezzate sembrano essere quelle che la ritraggono in momenti spensierati della sua vita privata.



