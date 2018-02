Sanremo 2018: chi è la nonna ballerina con Lo Stato Sociale

83 anni e con una carica di energia da far invidia ai più giovani. A Sanremo 2018, la nonna ballerina che si è esibita con Lo Stato Sociale ha stregato l'Ariston e il pubblico a casa, con una esibizione acrobatica tra le più originali di sempre al Festival. Si chiama Paddy Jones ed è nota da tempo nel mondo della danza.

Sulle note de "Una vita in vacanza", la nonna ballerina è stata una delle protagoniste indiscusse della prima serata del Festival di Sanremo 2018, che l'ha vista in un ballo acrobatico insieme all'inseparabile compagno Nico, con una performance che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si chiama Paddy Jones, vero nome Sarah Patricia Jones, è nata nel 1934, ha origini inglesi ed è una ballerina di salsa divenuta nota in Spagna per aver vinto il talent show "Tú sí que vales" nel 2009. Nel 2014, avevano partecipato a Britain's Got Talent riscuotendo grandi consensi.

Al momento, Paddy Jones detiene peraltro il Guinness dei Primati come ballerina più anziana di salsa acrobatica. Adesso, è diventata la star della 68esima edizione del Festival della canzone italiana insieme a Lo Stato Sociale che, nel brano portato a Sanremo, cantano: " Una vecchia che balla, niente nuovo che avanza ma tutta la banda che suona e che canta ".