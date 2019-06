Sanremo 2020, Amadeus in prima linea per la conduzione?

Sembrerebbe ormai fatta per Amadeus, sarebbe infatti sua la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Nonostante le voci che volevano un’edizione corale, presentata da più personaggi del mondo dello spettacolo, sembra invece che su questa ipotesi ci sia stato un ripensamento.

Per Amadeus che da giorni viene dato come conduttore ufficiale, mancherebbe soltanto la firma, che dovrebbe esserci prima della pausa estiva, così come la conferma. C’è però ancora qualcosa da decidere, come ad esempio il direttore artistico. Lucio Presta, agente di Amadeus, sarebbe in grado di gestire personalmente tutta la questione, ma i vertici Rai non sono attualmente d’accordo con la scelta, preferirebbero invece una figura diversa di lunga esperienza per il Festival.

Il primo nome fatto è quello di Mogol, ma attualmente non c’è nessuna certezza in proposito e per questa figura ci sarà ancora da attendere qualche mese.