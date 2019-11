"Sanremo 2020? È ancora tutto da vedere". Al Bano rompe il silenzio sul suo ritorno al Festival

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Sanremo 2020, la prima condotta da Amadeus dopo i due anni di Claudio Baglioni. C’è ancora una certa segretezza in merito ai cantanti in gara, ma dalle ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, pare che Al Bano sia stato contattato dalla produzione e, tutt’oggi, le trattative sono ancora in atto. L’artista però, sempre nel mirino del gossip a causa della sua storia passata con Romina, non si sbottona e non conferma e non smentisce i rumor.

Di recente Al Bano è stato intervistato a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Radio Uno, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio di Lauro, rivelando comunque che, in merito a Sanremo 2020, ci sono delle trattative in atto. "Se parteciperò al Festival? È ancora tutto da vedere- esordisce il cantante di Cellino San Marco -. Mi hanno chiamato, ma non ho ancora deciso. Ho un appuntamento con Amadeus per capire di cosa si tratta. Non sono convinto di tornare a Sanremo come artista in gara. Forse come super ospite. Vedremo".

Idee ancora poco chiare ma, da quel che sembra, alcune trattative sono ancora in fase embrionale quindi non resta che aspettare l’evolversi della situazione. Ovviamente, durante l’intervista, si sono affrontati anche altri argomento. Come il legame che c’è fra Al Bano e Romina Power. "Amadeus ci vorrebbe entrambi sul palco – aggiunge -. Anche su questo non ho ancora capito se in gara o se come ospiti". La coppia storica della musica leggera nel lontano 1984 ha trionfato alla kermesse con "Ci sarà". Da quel che sembra, il neo-conduttore vorrebbe puntare a un effetto revival per coinvolgere il pubblico di vecchia data.

Ma Al Bano ironizza. "Più che un duetto, io proporrei un trio. Io, Romina e Loredana Lecciso. Ma forse chiedo troppo". Sul triangolo amoroso che sta popolando le pagine dei settimanali di gossip è molto chiaro e preciso. "Sono le madri dei miei figli e io di certo non sto lì ad alimentare una rivalità. Stiamo cercando però di risolvere i nostri problemi". Non resta quindi che attendere i prossimi risvolti e capire, da questo misterioso incontro con Amadeus, cosa ne verrà fuori. E mancano ancora tre mesi al ritorno in tv di Sanremo.