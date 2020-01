Sanremo, Antonella Clerici sbotta: "Stanca di tutta questa arroganza"

Antonella Clerici è rimasta in silenzio fino ad oggi, cercando di rimanere fuori dalle numerose polemiche scoppiate alla vigilia del festival di Sanremo. La tentazione di dire la sua, però, l’ha fatta scendere in campo per cercare di smorzare i toni e di riportare tutti alla calma. La popolare conduttrice ha rotto il silenzio, pubblicando sui social network un post contro chi, in questi giorni, ha voluto creare un clima di ostilità e conflitto attorno alla kermesse canora.

Antonella Clerici, dopo aver condotto Sanremo nel 2005 e nel 2010, tornerà a calcare il palco dell’Ariston al fianco di Amadeus come co-conduttrice di una delle serate del festival di Sanremo in programma dal 4 all’8 febbraio. Mentre tutti discutono sul suo cachet da 50mila euro (il più alto tra quello delle co-conduttrici) lei ha deciso di affidare a Twitter la sua riflessione sulle polemiche nate fino a poche ore fa attorno a Sanremo. Dalle frasi sessiste di Amadeus ai forfait del rapper Salmo e dell'attrice Monica Bellucci, fino alla feroce diatriba sulla partecipazione del rapper Junior Cally alla gara, lei ha scelto di invitare tutti alla calma. " Sapete che vi dico? Io sono stanca di tutta questa arroganza, della ricerca a tutti i costi del conflitto, del dare giudizi a prescindere tanto per farsi notare. Ho voglia di gentilezza, di serenità, di compassione. E anche, talvolta, di un po' di silenzio ", ha tweettato nelle scorse ore la Clerici.

La conduttrice, che ha condiviso il suo pensiero anche su Instagram, ha invitato tutti a ridimensionare le polemiche e le critiche in favore di una maggiore serenità e gentilezza, a pochi giorni dall'inizio della 70esima edizione di Sanremo. La Clerici non si è però risparmiata una stoccata finale nei confronti di chi, polemizzando, ci ha marciato sopra " tanto per farsi notare" . Una visione la sua condivisa dal alcuni utenti social, una delle quali le ha risposto: " La vera rivoluzione è la gentilezza" , ma anche criticata da altri. " Ma soprattutto mi raccomando, sempre un passo indietro. Con l'augurio di uno storico flop" , ha sentenziato un altro internauta.