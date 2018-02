Sanremo, Baglioni: "Torna Fiorello? Per i soldi parli con Orfeo"

Claudio Baglioni si gode il successo di pubblico di questo Sanremo 2018. Di fatto il suo Festival è da record. Tre serate, tre successi. E così il "ragazzo di Centocelle" c'ha preso gusto e prova a piazzare il colpo in vista della finalissima di sabato. Baglioni pensa ancora a Fiorello e lo vorrebbe sul palco anche sabato. E proprio sull'ipotesi di un ritorno dello showman, il conduttore ha affermato: "Fiorello non è pervenuto, ma sapete che... comunque non credo perché ha la radio, o forse no? Ma lui ha sempre il problema di mettersi d'accordo sui soldi con Orfeo, quello non dipende da noi".



Sulla ricetta per il successo di queste tre serate, Baglioni non ha dubbi e graffia: "Mi fa piacere questo successo di ascolti perché ritengo che facciamo una televisione anche antica per certi versi e anche un po’ ambiziosa. Siamo abituati all’idea che la tv debba ospitare il medio e la mediocrità, io invece penso che la televisione come tutte le forme di arte alta e popolare debba sempre scremare e setacciare tutto il meglio che c’è". Parole che sottolineano il lavoro che c'è dietro una serata di show come quelle che vanno in onda da Sanremo. Questa sera spazio alla gara dei big, si esibiranno tutti e venti, che duetteranno con cantanti e attori. L'attesa comunque resta per sabato: arriverà Laura Pausini.