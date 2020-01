Sanremo, bufera su Junior Cally: "È famoso per canzoni sessiste"

Sanremo è alle porte. E le polemiche, come da consuetudine acclarata, di certo non mancano. Dopo lo scivolone iniziale di Amadeus e la discussa partecipazione di Rita Pavone alla rassegna canora, nel mirino della critica ci finisce anche Junior Cally , rapper romano di 28 anni in gara tra i big con il brano No Grazie, un testo contro "i poteri forti" (di Salvini e Renzi, a quanto pare).

Ad indignarsi per la partecipazione di Junior Cally – all'anagrafe Antonio Signore – sono soprattutto un gruppo di donne del Pd capeggiate da Laura Moschini, cofondatrice dell'Osservatorio di genere della Università Roma Tre che denuncia i "trascorsi sessisti" (cantautorali, s'intende) del ventottenne. Moschini - come ha informato lei stessa sul suo profilo Facebook - ha inviato una segnalazione alla commissione di Vigilanza Rai sottolineando come in passato il rapper, abbia in firmato brani con versi sessisti, sboccati e violenti. " Considero vergognoso - ha scritto la cofondatrice dell'Osservatorio - che partecipi a Sanremo Junior Cally, un rapper per ragazzini/e che ha nel suo repertorio canzoni contenenti frasi come queste: 'Lei si chiama Gioia, beve poi ingoia. Balla mezza nuda, dopo te la da. Si chiama Gioia, perché fa la tr*ia, sì, per la gioia di mamma e papà'. 'Questa non sa cosa dice. Porca tro*a, quanto ca**o chiacchera? L'ho ammazzata, le ho strappato la borsa. C'ho rivestito la mascherà. 'state buoni, a queste donne alzo minigonnè. 'me la chi*vo di brutto mentre legge Nietzchè. ci scopi*mo Giusy Ferreri [la cantante ndr]; 'lo sai che fotti*mo Greta Menchi [una influencer, ndr]; 'lo sai voglio fott*re con la Canalis [la conduttrice ndr]'; 'queste put**ne con le Lelly Kelly non sanno che fott*no con Junior Cally'. Ritengo che la Rai dovrebbe svolgere un ruolo importantissimo nel contrastare la violenza contro le donne. Ma quanto meno esigo possa evitare di fomentarla dando spazio a questi 'cantanti" .

L'appello è stato condiviso e rilanciato da un gruppo di esponenti del Pd: " Come donne del Pd condividiamo totalmente questo giudizio e l'appello che giriamo al Presidente della Rai, all'Ad Salini, alla Commissione Parità Rai al Parlamento e alle Autorità preposte".