Sanremo, Michelle Hunziker presenterà il Festival

Accordo raggiunto. Ormai tutti i nodi sembrano sciolti. Michelle Hunziker sarà la presentatrice del Festival di Sanremo.

Da tempo si sapeva che era lei la prescelta però nelle ultime settimane le trattative erano andate un po' a rilento, per cui l'ok definitivo tardava ad arrivare. Ora, secondo indiscrezioni perché non c'è ancora nulla di ufficiale, si è arrivati ad una decisione sulle questioni economiche, che erano rimaste in sospeso.

Pare che il cachet della bionda presentatrice svizzera si aggirerà attorno ai 400 mila euro, molto meno di quello che prese nel 2007 quando presentò accanto a Pippo Baudo: allora si parlò di un milione di euro. E molto meno di quanto percepito da altri conduttori negli anni passati. Ma si sa, siamo ancora in crisi economica, e la Rai cerca di risparmiare in ogni modo. Il suo entourage aveva chiesto mezzo milione di euro, poi si è accettato di ridurre.

Dunque, Michelle sarà il volto del direttore artistico Baglioni, che sta facendo tutto il lavoro di preparazione dello show e di scelta delle canzoni e che ha spiegato che lui si vedrà poco sul palco durante la kermesse. Partner maschile più presente accanto alla Hunziker sarà, invece, l'attore Pierfrancesco Favino, molto noto al pubblico televisivo e cinematografico, che - se anche con lui le trattative economiche in corso andranno a buon fine - per una settimana, dal 6 al 10 febbraio - abbandonerà i ruoli più drammatici per dedicarsi a momenti di leggerezza con le canzoni pop.