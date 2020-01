Sanremo, la moglie di Amadeus inviata de La vita in diretta: "Sarà una sfida"

Il cast de La vita in diretta si arricchisce di un nuovo elemento per garantire la copertura del festival di Sanremo durante la kermesse. Inviata d'eccezione del programma di Alberto Matano e Lorella Cuccarini sarà Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus.

L'intera produzione del programma pomeridiano di Rai Uno nei prossimi giorni si trasferirà sulla Riviera dei Fiori per parlare in modo approfondito ed esclusivo dei principali fatti ed episodi legati al Festival. Per dare un tocco un più e creare un legame maggiore tra La vita in diretta e Sanremo, è stato deciso di arruolare la first lady del Festival. È così che è stata ribattezzata Giovanna Civitillo, già in Riviera insieme a suo marito. " Non mi ha invitata a Sanremo, avete visto le donne del Festival? Io gelosa? Noooo, assolutamente noooo ", ha detto in modo scherzoso la donna solo pochi giorni fa durante uno sketch proprio con Matano e la Cuccarini. È a quel punto che i due conduttori le hanno avanzato l'invito di prendere parte al festival di Sanremo in modo alternativo, in veste di loro inviata. Proposta immediatamente accettata da Giovanna Civitillo: " Sono contentissima, vengo con voi... Sarà una sfida! "

Una sfida per Giovanna Civitillo sarà senz'altro quella di dribblare le polemiche che stanno piovendo su suo marito dopo l'infelice frase pronunciata in conferenza stampa su Francesca Sofia Novello. Secondo il conduttore, la modella " affermata malgrado la giovane età " è da apprezzare perché in grado di stare un passo indietro rispetto al suo ben più noto compagno, Valentino Rossi. Sua moglie, invece, non conta quanti passi sta dietro, avanti o di lato a suo marito e ha quindi deciso di cogliere al volo l'opportunità che le è stata offerta da Mamma Rai, per ricoprire un ruolo prestigioso come quello di inviata per il programma pomeridiano della rete pubblica. A proposito della polemica di queste ore e dell'ironia del web sulla scelta di avere un profilo di coppia con suo marito, Giovanna Civitillo ha voluto rispondere a modo suo con un post pubblicato su Instagram: " A volte un passo avanti. A volte un passo indietro. Spesso accanto ma soprattutto, la cosa più importante, sempre sempre felice. Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io. "

Giovanna Civitillo sarà senz'altro privilegiata rispetto ad altri inviati visto la posizione che occupa e sarà per lei più facile ottenere interviste dagli artisti e dai protagonisti del Festival. La sua presenza potrà dare una maggiore spinta a La vita in diretta, dove magari Amadeus potrebbe fare delle apparizioni quotidiane intervistato da sua moglie.