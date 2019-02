Sanremo, Virginia Raffaele: "Ho chiesto scusa, ora basta"

La gaffe di Virginia Raffaele a Sanremo ha fatto parecchio discutere. Quel "saluto ai Casamonica" partito dal palco dell'Ariston ha sollevato non poche polemiche sui social. Anche qualche esponente del mondo politico ha criticato duramente le parole della conduttrice come il grillino Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia: "Che i #Casamonica possano diventare sul palco dell’Ariston oggetto di battuta come i #Cesaroni o i #Rossi è una leggerezza assai grave. Son convinto che tornando indietro la conduttrice di #Sanremo non ripeterebbe l’errore. La #Mafia non va normalizzata. La #Mafia va asfaltata!".

Ma adesso su questo fronte arrivano le parole della Raffaele che ribadisce ancora le sue scuse: "Ho fatto un errore, a sbagliare sono stata io, mi sono presa la prima gaffe della prima serata. Mi sono scusata, basta...". Insomma la conduttrice e attrice comica ha provato nuovamente a chiudere il caso. Ma di certo le gaffe non finiranno certo con la prima serata. Lo scivolone a Sanremo è sempre dietro l'angolo...