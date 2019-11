Papà Stefano e mamma Belen col "piccolo artista"

A casa Rodriguez-De Martino l’arte scorre a fiumi, almeno a giudicare dal loro erede, il piccolo Santiago che ripreso in un tenero video dalla zia Cecilia Rodriguez, altro talento di famiglia, ha mostrato il bambino mentre si dava da fare con matite e pastelli perché è il disegno la sua vera,grande passione, almeno per il momento. Se sua madre Belen Rodriguez è una affermata modella, presentatrice e showgirl e il padre Stefano De Martino è un noto ballerino e conduttore tv, anche Santiago a soli 6 anni ha già sviluppato un talento artistico che sua zia Cecilia, anzi, ‘tia’, come lui la chiama, ha voluto rendere pubblico dato che sembra che il bambino non faccia altro che disegnare e disegnare, dimostrando per la sua età una inclinazione notevole verso il disegno.

Cecilia Rodriguez ha quindi pensato di girare un video e di postarlo direttamente sul suo account Instagram in cui si vede il bambino chino su un foglio bianco mentre con un pennarello piano piano disegna i tratti di una donna, avendo cura anche di essere preciso nelle proporzioni e aggiungendo anche le grinze dei pantaloni all’altezza delle ginocchia. Santiago nel video realizza con maestria quello che è il ritratto di ‘tia’ Cecilia e mentre lo fa si sofferma a osservarla bene perché la sua modella si è messa in posa per lui ed è davvero impressionante la cura che il piccolo riserva ai dettagli.

Alla fine del video la zia lo abbraccia forte, lo bacia e ammira il disegno che, in effetti, pare proprio somigliarle. E fiera del suo adorato nipotino, postando il video in cui Santiago si esibisce nel farle un ritratto, ha scritto nella didascalia che la bravura del nipotino è riconosciuta non solo da lei che è la zia e, quindi, in teoria, di parte, ma anche dalla sua maestra.