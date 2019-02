Sara Affi Fella è di nuovo innamorata

Sara Affi Fella sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle la tormentata vicenda che la vedeva protagonista di uno strano incrocio amoroso, consumatosi dinanzi agli occhi sempre vigili degli spettatori di Uomini e Donne.

Ricordete, infatti, che la giovane ex tentratrice di Temptation Island 2017 aveva partecipato al programma pomeridiano della De Filippi in cerca di un nuovo amore e la scelta era ricaduta su Luigi Mastroianni. Tutto bello, finchè non si è scoperto che, mentre lei si presentava regolarmente come tronista alla ricerca dell'anima gemella, continuava ad intrattenere un rapporto sentimentale con Luigi Panico, quello che doveva rappresentare il suo ex. E se non bastasse, questo veniva allo scoperto mentre Sara frequentava il calciatore del Torino Vittorio Parigini. Un bel pasticciaccio!

Dopo essere scomparsa per qualche tempo dai social e aver chiesto scusa per il suo comportamento, la ragazza pare aver trovato finalmente la sua isola felice. Si tratta della Sicilia, dove è stata avvistata insieme al calciatore Francesco Fedato, ala del Trapani, in prestito dal Foggia. All'inizio la Affi Fella sembrava voler tener nascosta questa nuova love story, lasciando trasparire pochi indizi sui social, ma poi sono stati gli stessi social a gettare luce sui già forti sospetti che si avevano. Infatti i due hanno postato delle stories in cui si vedeva lo stesso paesaggio da sfondo e altre in cui ognuno dei due ha scritto reciprocamente le proprie iniziali.

Dopo una tremenda bufera in cui si era gettata da sola, sembra finalmente essere tornato il sole nel cuore e nella vita di Sara Affi Fella. E questo sole si chiama Francesco Fedato.