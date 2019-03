Sara Carbonero è il segreto di Casillas: ecco chi è la giornalista che ha stregato Iker

Iker Casillas è stato uno dei portieri più forti in circolazione e con la maglia del Real Madrid, in sedici stagioni, ha vinto di tutto: 3 Champions League, cinque campionati spagnoli, due coppe di Spagna, quattro Supercoppe di Spagna, due Supercoppe Europee, una coppa Intercontinentale e un Mondiale per club. Il 37enne di Madrid è già alla sua quarta stagione con la maglia del Porto con cui la scorsa settimana ha eliminato la Roma dalla Champions League.

Il segreto di Iker Casillas, fuori dal rettangolo di gioco, è sua moglie: la giovane giornalista spagnola Sara Carbonero, vicedirettrice della sezione sport di Mediaset Espana. La 35enne di Corral de Almaguer è stata anche corrispondente per Sportmediaset Italia per le vicende spagnole ed è una delle punte di diamante e una delle più seguite in patria. La Carbonero è balzata agli onori della cronaca rosa per essere stata baciata in diretta tv da Iker al termine del Mondiale del 2010, vinto proprio dalle Furie Rosse.

Durante l'intervista a Casillas, infatti, il numero uno della nazionale e del Real Madrid decise di interrompere le domande della compagna dandole un bacio appassionato che creò imbarazzo in studio e alla stessa Sara. La giornalista sportiva ha tantissimo seguito sui social network con oltre 2 milioni di follower su Instagram. La sua sobrietà, serietà e professionalità le hanno permesso di sfondare nel mondo del giornalismo sportivo e la sua riservatezza con Casillas è forse l'arma in più di questa coppia ormai insieme da oltre 10 anni.