Sara Tommasi apre una panetteria (sognando L'Isola dei famosi)

Un ex volto de L'isola dei famosi fa di nuovo parlare di sé, nelle ultime ore, per alcune indiscrezioni emerse in rete. Parliamo di Sara Tommasi. Originaria di Narni e classe 1981, è una showgirl ed ex modella. Oggi, viene ricordata soprattutto per aver partecipato in passato, in qualità di concorrente, al gioco de L'isola dei famosi, trasmesso a suo tempo su Rai 2. E, stando a quanto è stato riportato da Terni today, la Tommasi ha avviato di recente un'attività commerciale, aprendo una panetteria che ha chiamato Le forme del grano. Un'attività imprenditoriale, che può dirsi in linea con il percorso di studi intrapreso in passato dalla Tommasi, che si è laureata in economia e management delle istituzioni e dei mercati finanziari, all'Università Bocconi (nel Milanese, ndr), con una tesi dal titolo Il caso Cirio Parmalat, funzionamento dei mercati, tutela del risparmio.

Sara, quindi, ha scelto di dedicarsi ad un nuovo lavoro, seppur continuando a custodire nel cassetto il sogno di poter tornare a fare televisione. “Amo questo lavoro -ha esordito la showgirl in una nuova intervista, che ha riportato la nota fonte- e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno. Spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare".

Nell'ultimo intervento, l'ex isolana ha espresso il desiderio di poter coprire il ruolo di concorrente per un reality show, per ottenere una rivalsa personale, dopo una lunga battaglia affrontata con il disturbo bipolare e la tossicodipendenza. “Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show – ha, infatti, confidato la Tommasi, che si dice pronta anche a tornare in Honduras - al Grande Fratello Vip volentieri oppure, perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi come accaduto nel 2006, dove mi sono classificata quarta". "Mi candido ufficialmente -prosegue, alludendo al gioco honduregno- per la prossima edizione e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale!”.