Sara Tommasi è incinta

L'ex concorrente de L'isola dei famosi, Sara Tommasi, è tornata al centro dell'attenzione mediatica, perché è in dolce attesa. O almeno questo è quanto ha riportato l'amica dell'ex showgirl, Debora Cattoni, a "Terni Today".

Dopo un passato burrascoso vissuto all'insegna degli eccessi, dal lavoro di porno-star all'uso e abuso di droghe e psicofarmaci, la Tommasi potrebbe essere pronta a dare una svolta alla sua vita. Sara Tommasi aveva confessato al format "Le Iene" di essere affetta da bipolarismo, una sindrome a causa della quale la dj veniva continuamente plagiata.

Sara Tommasi e la nuova vita

“Pensavo di non venirne più fuori, pensavo proprio di morirne – aveva confessato l'ex naufraga Tommasi, in un intervento rilasciato a "Le iene"– questa malattia non dà lucidità, non dà energie ed è come fossi un automa, una marionetta. I farmaci hanno permesso che io tornassi lucida. Soffro del disturbo bipolare. Non sapevo fare più nulla, nemmeno prendere un taxi. Quelle cose non mi appartengono, al massimo avrei fatto una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi”.

Sara Tommasi adesso sarebbe in attesa di un bambino o una bambina. E la notizia ha riempito di gioia chi l'ha sempre sostenuta. Ma, intanto, l'ex showgirl non rinuncia al suo lavoro. Esattamente oggi, la dj ternana sarà a Gallipoli per dare il via, con l’attrice e manager Debora Cattoni, alla sua estate in giro per l'Italia.

