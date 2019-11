Sara Underwood da urlo sui social: ecco chi è l'ex Playmate di Playboy

Sara Jean Underwood è sicuramente una delle modelle statunitensi più note sia negli States che in giro per il mondo. La 35enne di Portland è diventata celebre oltre 10 anni fa per aver ottenuto i titoli di Playmate del mese, nel luglio del 2006 anno in cui l'Italia del calcio vinse i Mondiali in Germania, e Playmate dell'anno, nel 2007, per la celebre rivista Playboy.

La 35enne porta avanti due carriere parallele: quella di attrice e appunto di modella. Sara ha recitato in diversi film tra cui Epic Movie, la coniglietta di casa, Miss Marzo e Deadly Weekend ed è apparsa in diverse serie tv americane come The Girl Next Door, dal 2005 al 2009 e Attack of the Show dal 2010 ad oggi.

Nel 2010, inoltre, è stata protagonista di un video di Playboy dato che stava praticando yoga completamente nuda. Questo suo video fece il giro del web, scatenò tante polemiche e ricevette le proteste da parte del Presidente della Universal Society of Hinduism. Dando una sbirciata al suo profilo Instagram si percepisce come segua una dieta vegana, dato che nelle didascalie di alcune sue foto parla proprio di questo argomento.

La Underwood vanta anche tante esperienza nel fashion style, nel cinema e in televisione e nel 2010 si cimentò e si introdusse nel mondo del poker sportivo. I media e non solo hanno messo gli occhi ormai da anni sulla modella di Portland che vanta una cifra esorbitante di follower su Instagram: oltre 9,2 milioni di seguaci che non perdono tempo per commentare i suoi tanti video e foto sexy.

Sara vanta anche quasi un milione di follower su Twitter ma la sua "attività" principale si svolge su Instagram dove è solita farsi fotografare mentre indossa vestiti griffati e non solo o mentre posa per alcuni fotografi. Il numero dei suoi ammiratori è in continua ascesa e non ci sarebbe da stupirsi se entro la fine del 2019 o nel primo mese del 2020 supererà quota 10 milioni di seguaci sul popolare social network visto che la sua popolarità, già alta, sta schizzando alle stelle.



