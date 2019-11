Sarah Ferguson: "Rischiai di annegare, il Principe Carlo mi salvò la vita"

“ Ho sempre pensato che Carlo fosse una persona straordinaria. È stato un ottimo amico, ci divertivano le stesse cose e ridevamo spesso insieme ”. Parola di Sarah Ferguson, l’ex Duchessa di York ed ex moglie del principe Andrea da cui è separata dal 1992 e da cui ha avuto le figlie Beatrice ed Eugenia. Ora che la prima sta per sposare il nobile italiano Edoardo Mapelli Mozzi, è sempre più di casa a Buckingham Palace, facendosi spesso ritrarre in occasioni ufficiali con l’ex marito di cui è rimasta amica e che sostiene in questo periodo difficile in cui è coinvolto nello scandalo Epstein.

Secondo un insider vicino al tabloid Express UK, Fergie, com’è nota al pubblico l’ex Duchessa, avrebbe intenzione di ricostruire l’intesa perduta con il Principe Carlo di cui nella sua autobiografia “My Story” ha scritto: "Non ci vediamo più e mi manca più di quanto lui possa immaginare ". Per spiegare il motivo di tanto affetto per l’ex cognato, Fergie ha raccontato di quella volta in cui il Principe del Galles le salvò miracolosamente la vita. " Una mattina del marzo 1988, quando ero incinta di quattro mesi della mia prima figlia, mentre sciavo una lastra di ghiaccio si ruppe sotto di me e io caddi a capofitto in un ruscello profondo. Mi sono fatta male al collo e sono rimasta priva di sensi per qualche istante, ma per mia fortuna Carlo era lì con me e saltò in quelle acque gelide per salvarmi prima che annegassi. Mentre i suoi stivali si riempivano di acqua ghiacciata, Charles mi afferrò per la testa e mi mise in salvo. Avevo paura per la mia bambina, ma alla fine tutto andò bene. Gli devo la mia vita e quella di mia figlia Beatrice, non lo dimenticherò mai ”, ha concluso l’ex Duchessa, porgendo all’erede al trono d’Inghilterra un ramoscello d’ulivo, per fare pace in nome dei vecchi tempi.

Il Principe Carlo accoglierà l’invito o rispetterà la volontà materna di estromettere dall’elite della Famiglia reale la Ferguson dopo lo scandalo del 2010 in cui il video di un magazine dimostrò che prendeva mazzette da mezzo milione di sterline per mettere in contatto con l’ex marito, ignaro della truffa, chi fosse interessato a fare affari ad alto livello, garantendo loro un ritorno dieci volte superiore.

Sempre in quel video Fergie ammetteva di aver bisogno di soldi perché per aver divorziato la Regina l’aveva lasciata con appena 17 mila euro di alimenti all'anno e da allora si trovava praticamente sul lastrico, pur facendo parte della Famiglia reale. Intanto già William e Kate hanno fatto sapere che non saranno presenti al matrimonio della primogenita di Sarah Ferguson, Beatrice. Cosa farà il Principe Carlo che è zio della principessa nonché l’uomo che le salvò la vita ancor prima che nascesse?



