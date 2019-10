Sarah Jessica Parker, dopo lo show a Verona, rubate zucche di Halloween fuori casa

Rientro amaro a New York per Sarah Jessica Parker che, dopo aver presenziato all'evento di Intimissimi a Verona, ha subito uno spiacevole furto nella sua abitazione. L'attrice di Sex & The City era tra le testimonial dello show di presentazione della nuova collezione del brand italiano al White Cabaret di Verona. Insieme a Chiara Ferragni e a Irina Shayk, la Parker ha catturato la scena dello show tra applausi, foto e momenti con i fan. Ma passare dai fasti dello showbiz al ritorno alla vita reale è un attimo.

L'attrice è rientrata a New York per trascorrere la festività di Halloween insieme ai suoi due bambini, ma ha dovuto fare i conti con la scomparsa delle zucche di Halloween. Con la solita l'ironia che la contraddistingue, l'attrice ha pubblicato un video sui social per documentare l'accaduto. Nel filmato Sarah Jessica Parker mostra le scale dell'abitazione completamente vuote, spiegando che nella notte qualcuno aveva portato via tutte le zucche che erano state posizionate sui gradini. " Ordine di ricerca emesso per le nostre bellissime zucche, scelte con cura e attenzione fino a casa dal Berkshires in Massachusetts. Caratteristiche particolari: rotonda e arancione, varie misure. Non ancora scolpite ".