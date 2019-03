Cardi B choc: "Ho drogato e derubato uomini per sopravvivere"

Dopo la bufera mediatica scatenatasi qualche giorno fa, alla fine la rapper americana Cardi B ha dovuto fare mea culpa e ammettere i sue errori. Lo scandalo è nato da un video, risalente a circa tre anni fa, in cui Cardi B dichiarava di aver drogato e derubato alcuni uomini per sopravvivere, quando non era ancora una star ma una semplice spogliarellista. Il video era circolato nelle scorse ore sui social tanto da indurre la rapper a fare una dichiarazione pubblica per chiarire lo scandalo.

La cantante ha così scelto il suo profilo Instagram per spiegare la situazione e scusarsi pubblicamente, con un comunicato nel quale ammette i fatti compiuti in nome della sopravvivenza: “Sto vedendo sui social media che un live che ho fatto 3 anni fa è ricomparso. Un live in cui parlavo di cose che ho fatto nel mio passato. Cose giuste o sbagliate che sentivo di dover fare per sopravvivere. Non ho mai preteso di essere perfetta o di venire da un mondo perfetto con un passato perfetto, dico sempre la mia verità. Mi prendo la responsabilità delle cavolate che ho fatto. Non ho mai glorificato le cose di cui ho parlato in quella live. Non ho mai messo quelle cose nella mia musica perché non ne sono fiera e sento la responsabilità di non glorificarle. Faccio parte di una cultura hip hop in cui puoi parlare dei posti da cui vieni, di cose sbagliate che dovevi fare per arrivare dove sei. Ci sono rapper che glorificano le droghe, gli omicidi violenti o le rapine. Crimini che sentono o sentivano di dover fare per sopravvivere”.

Un’ammissione di colpa a tutti gli effetti alla quale però Cardi B non vuole sottomettersi, cercando di guardare avanti come già aveva fatto sedici anni fa: “Sono stata benedetta, sono riuscita a risollevarmi da quello schifo, ma tante donne non ci sono riuscite. Ho fatto determinate scelte in quel momento perché avevo opzioni molto limitate. Gli uomini di cui ho parlato nella video erano uomini consapevoli. Ho un passato che non posso cambiare, tutti noi ne abbiamo. tutto quello che posso fare ora è essere migliore per me, per la mia famiglia e per il mio futuro”.

C'è da chiedersi, però, se quanto successo nelle ultime ore possa influire sulla partecipazione di Cardi B al nuovo film "Hustlers", in cui la rapper americana reciterà da protagonista (nel ruolo di una spogliarellista) al fianco di Jennifer Lopez. Nonostante molti oggi la additino come un pessimo esempio, amici e colleghi del mondo della musica americana non hanno mancato di farle sentire il loro appoggio incondizionato.

Sotto il post di spiegazioni Cardi B ha ricevuto, infatti, decine di commenti di sostegno e comprensione come la cantante hip hop Mariahlynn e le attrici Jessenia Vice e Antonique Smith.