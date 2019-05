Scandalo al Festival di Cannes: una scena troppo hard indigna il pubblico (e anche l’attrice protagonista)

C’è un film che presentato in concorso al Festival del Cinema di Cannes, oggi alle battute finali, che è stato aspramente contestato tanto che in molti gridano allo scandalo. Proiettato nella notte fra giovedì e venerdì, "Mektoub My Love: intermezzo" di Kechiche, mette in scena un racconto molto forte, lungo quasi 4 ore, che ipnotizza il pubblico grazie ai sui ammiccamenti a sfondo sessuale.

Una scena in particolare ha creato scandalo, quella in cui una delle protagoniste, riceve da un ragazzo un cunnilungus lungo ben 15 minuti, in un bagno di una discoteca, luogo in cui è stato girato la pellicola. Il film in sé non solo è molto controverso per il ritratto di una gioventù senza fremi, ma a far tremare la platea del Festival del cinema di Cannes, è proprio quella scena così erotica che rasenta quasi la pornografia. Persino Ophelie Bau, l’attrice del lungometraggio, prende le distanze, sparendo dopo qualche minuto l’inizio della proiezioni e sparendo anche dalla conferenza stampa. Il regista, in questo contesto, viene preso di mira dai giornalisti. Sono state ricordare le accuse di violenze per il quale si è dovuto difendere e per il quale la Procura di Parigi sta ancora indagando.

"Qui si parla del mio film", risponde il regista e prende le difese del suo operato e di tutti gli attori che, senza nessun pelo sulla lingua, si sono sottoposti a girare scene così forti. "La mia intenzione è voler creare l’esperienza cinematografica più realistica possibile", continua. E afferma inoltre che è già a lavoro su un altro capitolo del film presentato a Cannes. Kechiche però non è la prima volta che viene contestato dato che, nel 2013, già con La Vita di Adele (vincitore della Palma d’Oro) ha ricevuto molte critiche. Nel film è stata contestata una scena di amore saffico molto esplicita. L’attrice stessa ha etichettato quell’esperienza con toni molto aspri. "Mektoub My Love" racconta di una giornata al mare e di una notte in discoteca, in cui un gruppo di giovani, esplora la gioia di vivere, fra alcol e sesso.