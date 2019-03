Scandalo prostituzione per Seungri: si ritira la più grande star del K-pop

Uno scandalo sessuale sta sconvolgendo il mondo del K-pop, in Corea del Sud. Seungri, una delle più importanti pop star del mondo, idolo del k-pop, la particolare forma di musica pop che va per la maggiore in Corea del sud e Giappone, ha annunciato su Instagram il suo ritiro, cancellando tutti gli eventi del suo tour da solista.

Il 28enne, molto noto sia per la sua musica che per le sue stravaganze e lo stile di vita molto lussuoso al punto da essere soprannominato dai media “il Grande Gatsby della Corea”, è stato costretto ad annunciare sul suo Instagram il suo ritiro dalle scene dopo essere stato accusato di aver cercato di procurare prostitute a una serie di potenziali investitori nelle sue attività di intrattenimento e ristorazione.

Lee Seung-hyun, questo il vero nome del cantante, avrebbe fornito escort a investitori stranieri della sua compagnia, la Yuri, in incontri avvenuti in locali notturni di Seoul. La prostituzione è illegale in Corea del Sud e il cantante ora rischia l’arresto con molteplici capi di imputazione.

Ex membro di una delle più famose boyband del k-pop, i Big Bang, che hanno venduto un numero impressionante di album, oltre 140 milioni di copie ed esaurito in soli 10 minuti i biglietti del loro primo concerto live, in un post scritto in coreano su Instagram Seungri si è scusato con i fan, ha negato di aver mai agevolato lo sfruttamento della prostituzione e ha assicurato la massima collaborazione con gli inquirenti.

Il cantante sostiene di essere innocente e pronto a fare chiarezza su tutti i sospetti nei suoi confronti.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?