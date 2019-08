Scarlett Johansson è l'attrice più pagata di Hollywood. Per il secondo anno consecutivo, la star 34enne si piazza al primo podio della classifica speciale da parte di Forbes. Nel 2018, l'attrice, cantante e modella risulta aver guadagnato la cifra di 56 milioni di dollari (49.9 milioni di euro). Seguono sul podio di Forbes la star di "Modern Family" Sofia Vergara con un guadagno pari a 44,1 milioni di dollari, e Reese Witherspoon, produttrice e interprete del film drammatico targato HBO "Big Little Lies", con 35 milioni.

Nella top ten figurano anche i nomi di Elisabeth Moss, interprete della serie di successo "The Handmaid's Tale", con un guadagno di 24 milioni di dollari, Margot Robbie, con 35 milioni, Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Kaley Cuoco, Charlize Theron ed Ellen Pompeo. Le stime di Forbes si basano su approfondite ricerche di mercato, incassi al bottegnino e interviste con esperti del settore.

Tornando a Scarlett Johansson, buona parte degli introiti della star di Hollywood derivano dai Marvel Studios, come l'assegno milionario per il film in lavorazione su "Black Widow", in cui Scarlett tornerà a vestire i panni di Natasha Romanoff, ex spia del KGB divenuta in seguito membro del team supereroistico Avengers.

Tra i guadagni che giustificano la cifra strepitosa di Johansson è da segnalare l'incredibile bonus di 35 milioni di dollari per il kolossal "Avengers: Endgame". Un film questo, già divenuto cult, che è riuscito a incassare al botteghino la strepitosa cifra di 2,8 miliardi di dollari, superando un "mostro sacro" come "Avatar" di James Cameron. Pazienza per la seconda classificata, Sofia Vergara, che può comunque vantarsi di essere stata nominata diva più pagata della televisione con un guadagno di 500.000 dollari a puntata per "Modern Family".

Segui già la pagina di gossip e spettacoli de ilGiornale.it?