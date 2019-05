Scarpe e diamanti: le regole che Kate rispetta e Meghan spesso infrange

Non c'è alcun dubbio riguardo alla vastità e preziosità dell'invidiabile collezione di gioielli reali di cui Kate Middleton e Meghan Markle possono disporre, a patto di seguire le regole reali.

Tra anelli, tiare, orecchini e bracciali in ogni tipo di pietra preziosa non c’è che l’imbarazzo della scelta, solo che esistono specifiche regole sull'indossare i gioielli e dipendono dall’occasione e dal momento della giornata.

A entrambe le Duchesse è proibito indossare diamanti durante il giorno perché troppo appariscenti e vistosi e più adatti a eventi mondani serali.

Se Kate Middleton si è sempre adeguata elegantemente alle regole del protocollo reale, Meghan Markle ha più volte infranto questa regola, indossando accessori in diamanti in pieno giorno perché lei, a differenza di kate, non può disporre dell’intera collezione dei gioielli della Corona. Su ordine di Elisabetta II, non essendo l'ex attrice una pari grado.

Kate un giorno sarà Regina, Meghan resterà solo una Duchessa che dovrà anche inchinarsi davanti alla cognata. Soffrendo per questa condizione di subalternità, Meghan cerca di concedersi il meglio di quanto può ottenere da questa situazione.

Inoltre, la Duchessa del Sussex è la più bassa tra i reali, solo 165 centimetri (10 in meno di Kate e ben 20 rispetto al marito Harry) così è perennemente issata su vertiginosi tacchi a spillo a cui non ha rinunciato nemmeno durante la gravidanza, mettendo a repentaglio la salute di Baby Sussex.

Eppure, secondo il protocollo reale, la scelta delle scarpe da indossare varia rigorosamente in base all'orario della giornata. Durante il giorno, quando le duchesse presenziano a eventi lavorativi, la regola vuole che indossino scarpe chiuse, con tacco moderato, e la punta arrotondata. Mentre di sera sono concessi tacchi più alti e scarpe aperte.

Ma la Duchessa del Sussex odia mostrare la sua altezza e così continua a indossare tacchi a spillo ad ogni ora del giorno, irritando non poco la Regina che non ha mai superato i cinque centimetri di tacco arrotondato in vita sua pur essendo alta solo 163 centimetri.



