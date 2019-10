Schweinsteiger si ritira. Ana Ivanovic: "Sono orgogliosa di te"

Bastian Schweinsteiger ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato nella giornata di ieri, l'ha fatto a 35 anni e dopo 17 anni di professionismo. Il classe '84 nella sua lunga carriera ha vestito per 13 anni la maglia del Bayern Monaco di cui è stato capitano, con cui ha disputato 500 presenze in tutte le competizioni, condite da 68 reti, e con cui ha vinto 22 titoli nazionali ed internazionali. Nel 2015 Schweinsteiger ha provato l'avventura in Premier League al Manchester United ma complici alcuni infortuni non ha potuto rendere come in realtà avrebbe voluto anche se ha messo in bacheca altri quattro titoli: un'Europa League, una coppa d'Inghilterra, una Communty Shield e una coppa di lega inglese.

Schweinsteiger nel 2017 è passato in MLS tra le fila dei Chicago Fire e dopo due stagioni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo in via definitiva. Questa scelta è stata accolta con tristezza dai suoi ex tifosi del Bayern Monaco e dalla stessa società bavarese che gli ha riservato messaggi d'affetto sui social. Anche sua moglie, l'ex tennista serba Ana Ivanovic, gli ha voluto riservare parole al miele: "Congratulazioni per un’incredibile carriera, amore mio! Non vedo l’ora di scoprire quale sarà la nostra prossima avventura in futuro con la nostra piccola famiglia. Non posso sentirmi più orgogliosa di te, ti amiamo”.

Ana e Bastian si sono sposati nel 2016 a Venezia e hanno avuto due figli maschi: Luka, nato il 19 marzo del 2018 e Stefan che ha poco più di un mese essendo nato il 30 agosto del 2019. L'ex sexy tennista serba ha deciso di dire addio al tennis a fine del 2016 e a soli 29 anni per via dei tanti problemi fisici avuti. La classe '87 è sempre stata considerata una delle più grandi bellezze del circuito WTA insieme a Maria Sharapova e tante altre e in carriera ha vinto tanto ma meno di quanto avrebbe potuto vincere. La Ivanovic, ora, si diletta a fare la mamma e la moglie ma il suo fisico, nonostante due gravidanze ravvicinate, è rimasto intatto. Ana ama usare i social ed è molto attiva su Instagram dove vanta oltre 1,5 milioni di follower che non perdono tempo per commentare le sue tante istantanee mai volgari che ne mettono in risalto un viso acqua e sapone ed un fisico mozzafiato.



