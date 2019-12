Scintille Parietti-Mughini: "Non permetterti più", "Fai un comizietto..."

Botta e risposta, senza esclusione di colpi, tra Alba Parietti e Giampiero Mughini. Il tutto avviene nello studio di "Vieni da me", trasmissione pomeridiana di Rai Uno condotta da Caterina Balivo, che ha assistito attonita alla "tele-rissa". Cosa è successo? Presto detto: ospite del salotto della rete ammiraglia di Mamma Rai, il giornalista si è prestato al gioco, ovvero quello di rispondere sinceramente ad alcune domande. Dunque, il quesito che ha interessato l'attrice.

"Non penso che Alba Parietti sia la grande pensatrice del nostro secolo, che lei pensa invece di essere. Come quando parla della Seconda Guerra Mondiale…" , questa l'uscita indigesta alla Parietti, che poco dopo ha alzato la cornetta e chiamato in trasmissione, intervenendo in diretta.

Quando la Balivo si rende conto che la signora dall'altro capo del telefono è proprio Alba Parietti sgrana gli occhi e stenta a crederci, dunque la lascia parlare. Il tutto mentre Mughini ascolta immobile e in silenzio quanto ha da dire la Parietti.

La soubrette, quindi, parte all'attacco. E lo fa a testa bassa, così: "Faccio molta fatica a mantenere la calma, perché non accetto assolutamente che Mughini dica che non conosco la storia della Seconda Guerra Mondiale. Per me, per la mia vita, non è un argomento qualsiasi. È un tema che fa parte delle ragioni della mia vita. Mughini ha fatto la Seconda Guerra Mondiale? Ha partecipato? In che veste?" . Ma non è finita qua, anzi. Già, perché la Parietti, non paga, affonda il colpo: "Mio padre partigiano, antifascista, la Resistenza l’ha fatta non solo combattendo a rischio della propria vita. L’ha fatto anche da bambino non indossando la divisa da Balilla e prendendosi le botte dai fascisti, visto che all’epoca era obbligatoria per tutti. Mughini dice che la resistenza non sarebbe servita a niente senza l’intervento degli americani" .