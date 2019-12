Scontro tra Antonella Elia e Taylor Mega: "Non siamo tutte mign...e"

Al centro dell’arena de La Repubblica delle Donne sono state invitate Taylor Mega e la sorella Giada, protagoniste di uno scontro con Antonella Elia sul loro modo di mostrarsi ed utilizzare i social.

Invitate da Piero Chiambretti perché prototipo delle donne moderne con un seguito da capogiro, Taylor e Giada sono state sommerse di complimenti da parte di alcune delle opinioniste. Francesca Barra, infatti, ha difeso la libertà con cui la influencer si mostra, senza congetture o filtri: “ Tralasciando i pregiudizi che si possono avere, Taylor è una donna di una bellezza imbarazzante che ha la libertà, l’indipendenza e la testa. Se ci fosse stato un uomo, non gli avremmo detto nulla ”.

Ma, se la giornalista ha avuto solo parole positive nei confronti della influencer e della sorella Giada, di parere diametralmente contrario è stata Antonella Elia. “ Ragazze, io non vorrei essere una vecchia bacchettona, ma in questo caso mi sento di esserlo – ha esordito la conduttrice arruolata nella nuova edizione del CR4 con il ruolo di “ministra” - . Secondo me, la vostra immagine non ha nulla a che fare con l’amore, mancate completamente di quello che dovrebbe essere il vero messaggio che date ai vostri coetanei. Una bellezza così sfrontata è diseducativa! ”.

Il parere della Elia, benchè abbia suscitato la disapprovazione di alcune colleghe, è stato accolto con un fragoroso applauso del pubblico presente in studio. “ Di vedere il vostro c..o e le vostre tette, non me ne frega un cavolo! – ha aggiunto Antonella - . Se ci fosse lì un uomo bello e tatuato gli direi la stessa cosa ”. E, se Taylor Mega ha tentato di farle comprendere che i tempi si sono evoluti e che “siamo nel 2019”, la Elia ha continuato a ribadire le sue tesi in modo ancora più colorito. “ Non vuol dire che siamo tutte mign...e! E con questo non vi sto dando delle mign...e ”, ha precisato la “ministra” di Rete 4, tacciata dalla influencer di aver dato una opinione eccessivamente “populista”.

Solo quando Taylor, però, ha compreso le reali parole di Antonella Elia che aveva accusato lei e la sorella di apparire come delle “poco di buono”, la Mega ha sbottato: “ Hai detto veramente così? Questo è il chiaro esempio di una donna con pensieri misogini! Sei una donna e dovresti stare dalla parte delle donne! Io combatto la violenza di genere ed è colpa tua se in Italia c’è questo problema! ”. Ma la Elia non si è fatta zittire dalla influencer e ha replicato con fervore: “ Stai attenta che il tema della violenza contro le donne è molto delicato! Tu sei pazza! Vai messa in collegio e rieducata! ”.