Cecchi Paone insulta tutti e Del Debbio lo caccia via

Sono volati stracci durante l’appuntamento del 23 maggio di Dritto e Rovescio. Il conduttore Paolo Del Debbio e Alessandro Cecchi Paone hanno litigato pesantemente in seguito a una dichiarazione di quest’ultimo su Daniela Santanchè.

Durante la trasmissione Dritto e rovescio, la Santanchè, insieme al collega esponente del Partito Comunista, Marco Rizzo, si sono dichiarati contro l'Unione europea. Una posizione che è stata aspramente criticata da Cecchi Paone: "L'Europa è nata per cancellare gli orrori dei fascisti e dei comunisti. Grazie all'Europa non ci sono più persone torturate e perseguitate ed è una grande e bellissima opzione di libertà e serenità" . Il giornalista, quindi, ha apertamente accusato Daniela Santanchè di essere una “fascista”, ma l’intervento di Paolo Del Debbio non si è fatto attendere.