"Se ascoltassi le str... mi sarei ammazzata": la figlia di Gigi D’Alessio zittisce un hater

Non rimane in silenzio davanti alle accuse troppo violente di un hater e Ilaria D’Alessio, figlia del cantante Gigi, replica con prontezza a chi le ha fatto notare che il padre è attratto da donne più giovani di lui.

La polemica è nata in seguito ad una foto postata giorni fa da Ilaria, ritratta mentre è tra le braccia del papà. “ Come ve lo spiego ”, ha commentato la figlia di Gigi D'Alessio per esprimere tutto il suo affetto nei confronti del genitore. Eppure, un momento così semplice e tenero condiviso sui social si è trasformato in pretesto per aizzare una polemica. “Ma è tua figlia o la tua compagna?”, ha commento un utente. “Beh tanto a tuo padre gli piacciono le ragazzine quindi non c’è da meravigliarsi se eri la sua compagna!”, ha aggiunto un'altra internauta facendo riferimento alla relazione di Gigi D’Alessio con Anna Tatangelo, più giovane di lui di alcuni anni.