Emily Ratajkowski : "È come se fossi bloccata dietro una porta di vetro"

Tutte le modelle e le influencer di oggi, presto o tardi, hanno una svolta zen e intellettuale. Dopo Chiara Ferragni e Kim Kardashian – che ha annunciato di voler diventare un avvocato - anche a Emily Ratajkowski guarda verso altri orizzonti. In una stories che è stata pubblicata sul suo profilo instagram, la sexy modella che fa impazzire gli uomini di tutto il mondo per le sue bollenti curve, mostra ai fan la sua “svolta” divulgativa, come ha sottolineato Dagospia.

Tutto ha inizio nel momento in cui Emily Ratajkowski racconta ai suoi seguaci di essere stata fatalmente attratta da un libro che ha letto recentemente, consigliato dall’altrettanto celebre Lena Dunham. Si tratta di "Parlarne tra amici" di Sally Rooney, un testo che è disponibile anche qui in Italia, definito dalla critica come un sagace ritratto dei millennial di oggi. E la lettura di quel romanzo, ha permesso alla stessa modella di interrogarsi sul ruolo che riviste. "Mi sento come se fossi bloccata dietro una porta di vetro – racconta durante la diretta la Ratajkoswki -, attraverso il quale non tutti mi possono vedere. Ho un disperato bisogno di aprire quella porta e capire la vita da differenti angolazioni e prospettive," conclude.

Dai fan arrivano diversi commenti di apprezzamento, altri tengono a puntualizzare che:"ma ora hai scoperto la penna di Sally Rooney?" Peccato che, di quel breve video sui social, non c’è più traccia.