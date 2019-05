Se la Sciarelli casca sulla Prati

Adesso non ci sono più limiti. Non solo i programmi Mediaset cavalcano la più assurda storia dell'anno, ma ci si mette pure la seria Raitre. Stasera a «Chi l'ha visto» Federica Sciarelli avrà ospite Pamela Prati. Perché l'intera puntata sarà dedicata alle truffe romantiche. Ma come si fa a intervistare la Prati come persona truffata quando è evidente - o perlomeno non chiaro - il suo coinvolgimento nella truffa delle nozze inventate tra lei e Mark Caltagirone? Tra l'altro si intervista una persona confusa che dice tutto e il contrario di tutto. Lascia stupefatti che la Sciarelli si sia potuta infilare in una situazione del genere. Comunque, è in buona compagnia, perché la d'Urso riesce ad alzare l'asticella sempre più su. Stasera a «Live» avrà ospite la mamma del bambino di 10 anni spacciato per Sebastian, il figlio in affido di Pamela Prati e Mark Caltagirone, che racconta che le due agenti della showgirl avrebbero fatto recitare al figlio un copione fingendo che fosse un provino per una fiction. Ma ci si può credere? LR