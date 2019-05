Ma perché quel colliere di Meghan? I segreti dietro la scelta di Markle

Ieri il principe Harry e Meghan Markle hanno presentato ufficialmente il loro piccolo Archie, posando per un photocall e una breve intervista con la stampa. Le immagini della Duchessa del Sussex nel suo abito-trench bianco di Grace Wales Bonner abbinato a sandali nude di Manolo Blahnik hanno fatto il giro del mondo. Era da marzo che Meghan Markle non compariva più in pubblico e ieri, oltre a Baby Sussex, anche lei è stata al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto il suo look è stato analizzato accuratamente e giudicato molto elegante da diversi esperti di moda. Ma a colpire i sudditi in particolar modo sembra essere stato il delicato collier in oro bianco con tre piccoli turchesi che Meghan ha sfoggiato al collo. Se tutti sono concordi nel pensare che il numero delle gemme, tre, sia un omaggio per ogni membro della nuova famiglia Sussex che adesso, oltre a lei e Harry, conta anche il piccolo Archie, è la pietra preziosa scelta ad accendere la discussione sui social.

Meghan l’avrebbe scelta per il colore o per il suo significato? L’azzurro è classicamente associato ai maschietti alla nascita ma è anche vero che la Duchessa, in quanto appassionata di yoga e meditazione, può aver scelto questa pietra come amuleto protettivo, magari su suggerimento di sua madre Doria che è una grande esperta di cristalloterapia.



Già gli antichi Egizi utilizzavano il turchese per costruire ciondoli da indossare e portare con sé per il loro potere energetico. Questa pietra è ritenuta in grado di donare pace ed equilibrio nei periodi di stress e velocizzare i processi di disintossicazione e depurazione. E Meghan Markle, che ha appena partorito, sta attraversando uno dei momenti più fisicamente e psicologicamente intensi della sua vita. Inoltre, essendo collegata al chakra della gola, il modo migliore per sfruttare tutte le proprietà della pietra di turchese è quello di tenerla a stretto contatto con la pelle, possibilmente ad altezza del collo.

Proprio come ha fatto Meghan indossando il collier.

Quale che sia la verità, domenica sarà la Festa della Mamma e in Inghilterra proprio questo gioiello è diventato in queste ore il regalo più gettonato, anche in versione più economica, con cristalli e strass azzurri al posto del più prezioso turchese. La collana della Duchessa è firmata dalla designer americana Jennifer Meyer, molto amata da star come Jennifer Aniston, Taylor Swift e Reese Witherspoon. Il suo sito web, dove ha pubblicato un bellissimo primo piano di Meghan Markle con indosso la sua creazione, sin da ieri è stato letteralmente preso d’assalto da clienti di tutto il mondo.



