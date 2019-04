Il segreto di Kate e William: già fidanzati 5 mesi prima dell’annuncio ufficiale

Al loro Royal Engagement il 16 novembre 2010 c’erano fotografi e stampa d’ogni dove con Kate Middleton che posava abbracciata al suo William sfoggiando all’anulare l’anello di fidanzamento, un preziosissimo zaffiro circondato da 14 diamanti, lo stesso che Carlo diede a Diana quando annunciarono al mondo che si sarebbero sposati.

Ma quell’anello, indossato per il mondo quel giorno, lei lo aveva già ricevuto in gran segreto 5 mesi prima e non a Londra ma in Kenya.

Perché è lì che avvenne il loro vero fidanzamento tenuto segretissimo a tutti. Famiglie comprese. Lo racconta la biografa reale Marcia Moody nel libro “Kate: A Biography”,

Kate Midelton e William volarono in Kenya nell’estate del 2010. Il periodo passato nel Paese africano, tra un safari all’altro, osservando mandrie di elefanti e rinoceronti lo conquistò facendolo per l aprima sentire davvero libero e felice e preso da tanta bellezza capì di starla condividendo con la donna della sua vita e che con lei voleva condividere anche tutta la vita.



Così le fece la fatidica proposta di matrimonio che Kate accettò e insieme furono subito d’accordo sul non dirlo a nessuno.

Neppure a Carlo e ai genitori di lei.E il resto è storia.



