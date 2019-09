Il segreto di Meghan Markle? Le sue scarpe (sempre un numero più grande)

Essere la moglie di un principe ha i suoi lati negativi. Lo sa bene Meghan Markle che, quotidianamente, viene messa sotto la lente di ingrandimento per i suoi gesti e soprattutto per i suoi look. I bene informati hanno però notato un particolare nel modo di vestirsi di Meghan. Le scarpe, sempre troppo grandi. Un errore? Niente affatto, un segreto. Calzare scarpe più grandi di un numero sarebbe, infatti, il trucco della duchessa di Sussex per evitare spiacevoli inconvenienti.

Questo particolare accorgimento, utilizzato da molte celebrities e influencer e svelato dalla rivista "Amica", servirebbe a evitare la comparsa delle fastidiose (e antiestetiche) vesciche. Lei, che prima di essere incoronata duchessa, era un'attrice famosa attenta a mode e trend, lo sa bene e sfrutta il trucchetto per essere sempre impeccabile, soprattutto nelle occasioni importanti, dove zoppicare per una vescica ai piedi sarebbe regalmente imbarazzante.

Per calzare scarpe più grandi del dovuto, però, ci vuole un ulteriore escamotage: suola biadesiva e imbottitura di ovatta o cotone. Sempre secondo i bene informati anche Meghan Markle non uscirebbe mai senza uno di questi due elementi chiave. Perché diciamocelo, camminare con scarpe più grandi del dovuto non è affatto facile. La camminata stile "papera", per impedire al piede di perdere la calzatura, è sempre dietro l'angolo. Una caduta di stile che Meghan nopn può certo permettersi.