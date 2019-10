"Sei un idolo e grande amico". Laura Pausini e gli auguri social a Eros Ramazzotti

In un momento così particolare della sua vita privata, per Eros Ramazzotti è bello ricevere l’affetto e il calore di amici e colleghi. Messaggi di questo tipo diventano ancora più importante nel giorno del suo compleanno. Il celebre artista italiano, apprezzato anche nel resto d’Europa, oggi spegne ben 56 candeline. Per l’occasione tra i messaggi di auguri che si sono rincori in rete nelle ultime ore, spunta anche quello di Laura Pausini.

La cantante in un post che ha condiviso sul suo profilo instagram, ha voluto celebrare il compleanno di un artista e di un caro amico. Laura Pausini condivide con i suoi follower uno scatto che risale al 1994 nel backstage di un concerto che si è svolto ad Amsterdam. Nell’immagine sia la Pausini che Ramazzotti appaiono felici e sorridenti agli albori della loro carriera, entrambi nello stesso periodo, hanno fatto i primi passi nel panorama musicale contemporaneo per segnare poi un’epoca della musica leggera. Ad oggi restano gli artisti più amati dal pubblico. "Caro Eros qui eravamo ad Amsterdam nel 1994 – ricorda Laura Pausini – ed era la prima volta che ti vedevo in un concerto. Ero molto emozionata per essere li e per applaudirti. Oggi sono felice di poterti fare gli auguri non solo come idolo, ma anche come amico".

Neanche a dirlo la foto racimola molti like e diversi commenti, fra cui spunta quello di Eros Ramazzotti, che risponde con una emoticon a forma di cuore. Preferisce il silenzio e l’anonimato il cantante di “Una Terra Promessa”, ancora scosso dalla separazione con Marica Pellegrinelli. Per fortuna la figlia Aurora resta l’essenza delle sue giornate.