Paura per Selena Gomez: attacco di panico nel back stage degli American Music Awards

Dopo due anni trascorsi lontana dai palcoscenici internazionali e dalla musica, Selena Gomez è tornata di fronte al suo pubblico. La popstar americana ha aperto l'edizione 2019 degli American Music Awards con due nuovi brani, ma la sua performance è apparsa titubante. A confermare il fatto, che la cantante non fosse al massimo delle sue potenzialità, è stato il settimanale People, il quale ha svelato che Selena Gomez è stata vittima di un attacco di panico poco prima di salire sul palco dell'evento musicale.

La vita della giovane popstar statunitense è stata ricca di salite e rapide discese. Dagli incredibili successi musicali al baratro delle dipendenze da droga e alcool, passando per i disturbi psicologici fino all'amore per Justin Bieber poi naufragato. Selena Gomez ha trascorso gli ultimi due anni lontana dalla musica e dalla scena discografica internazionale, ma oggi è tornata con un nuovo disco e nuove consapevolezze. Agli AMAs di Los Angeles la cantante si esibita con due nuovi singoli, "Lose You To Love Me" e "Look At Her Now", ma la performance ha mostrato il suo lato più fragile. L'emozione ha giocato infatti un brutto scherzo alla 27enne che al Microsof Theatre si è esibita con la voce rotta e tremolante.

Secondo quanto riferito dalla rivista People sarebbe stata colpa di un attacco di panico, che ha colpito la cantante pochi istanti prima di salire sul palco. " Ha avuto sicuramente un attacco di panico. - riferisce una fonte vicina a People - Lei era nervosa. Non è sul palco da due anni, ed è una canzone importante nella sua carriera. Voleva davvero dare il massimo ." La notizia della crisi di panico sarebbe stata confermata, su Twitter, da un addetto ai lavori che avrebbe parlato, addirittura, dell'intervento del medico della cantante: " Selena Gomez ha avuto un attacco di panico prima di salire sul palco. Il suo dottore le ha detto che non doveva andare ma lo ha fatto comunque. Non conosco una donna più forte ".

so you guys i work at the organization of the amas and we just got news about selena gomez having a panic attack before going on stage.her doctor told her she shouldn't go but she did anyway.i don't know a stronger woman!ill try take a selfie if she don't go to rehab!!! #AMAs2019 pic.twitter.com/T25j9NWVZe — alma (@AUBSELS) November 25, 2019