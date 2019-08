Selena Gomez a lezione di cucina a Firenze, il suo tiramisù è il migliore

Si sono da poco concluse le vacanze italiane della cantante statunitense Selena Gomez. L'ex volto Disney si è concessa alcuni giorni di relax e divertimento nel nostro paese facendo tappa prima a Roma e Capri e infine in Toscana, nella splendida cornice di Firenze. Le prime foto del soggiorno italiano erano comparse sui profili social della 27enne alcuni giorni fa. Uno scatto della cantante in barca durante una gita sull'Arno nel quale scriveva: " Io e l’Italia – cercando disperatamente di somigliare a un film di Fellini". Poi una serie di fotografie, pubblicate alla vigilia del rientro in America, dei momenti più belli trascorsi in Italia, dove la cantante si è recata in compagnia di alcuni amici e del nonno.

Selena Gomez, tra escursioni, degustazioni e cene tradizionali, ha trovato anche il tempo di partecipare a una cooking class nel cuore di Firenze. Maestra per l'occasione, la chef Enrica Della Martina già nota per aver partecipato al programma televisivo MasterChef. La cantante si è dimostrata molto abile ai fornelli, soprattutto nella realizzazione dei ravioli spinaci e ricotta. A confermarlo è stata la chef Della Martina che sul suo profilo social ha ringraziato la diva di Hollywood per la visita e la lezione: " Mercoledì entra in cucina questa scanzonata comitiva di ragazzi americani, un po’ in disparte c’è lei, che alla fine si unisce al gruppo e indossa il grembiule. La serata vola tra risate e scherzi, e lei, sì proprio lei, è pure molto brava a cucinare! Chiude diligentemente i ravioli e prepara un ottimo tiramisù!! ". Selena Gomez si è però dimostrata molto più brava con i dolci, realizzando il miglior tiramisù della classe, è conquistando la vittoria del contest organizzato per l'occasione.

Giusto il tempo di assaggiare i piatti preparati durante la lezione di cucina e la cantante americana è dovuta ripartire, rigenerata come lei stessa ha ammesso sui social, alla volta degli impegni lavorativi che la attendono oltreoceano.